Märchenstunde im Buchcafé

Eine Märchenstunde mit Rudolf Gerr findet am kommenden Sonntag, 31. März, in Schroeders Buchcafé in Wildflecken statt. Ab 15.30 Uhr liest er Märchen von den Gebrüdern Grimm und von Ludwig Bechstein vor. Infos und Anmeldungen unter Tel. 09745/ 930 01 80 oder per mail: schroeder-verlagsbuchhandlung@gmx.de. sek