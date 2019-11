Märchenhaftes Theaterstück

Ab dem 1. Dezember zeigt das Theater Erlangen im Markgrafentheater ein neues Weihnachtsmärchen: die Adaption von Otfried Preußlers Kinderbuch "Der Räuber Hotzenplotz". Kasperl und sein Freund Seppel beschließen, dem berüchtigten Räuber das Handwerk zu legen, nachdem er Kasperls Großmutter bestohlen hat. Sie spüren ihn auf und werden von ihm und dem Zauberer Petrosilius Zwackelmann gefangengehalten - aber ihre Freundschaft und ihr unerschütterlicher Humor lassen sie alle Widrigkeiten überstehen.

25 Vorstellungstermine für Schulen bieten Schülern aus Erlangen und Umgebung Gelegenheit, erste Theatererfahrungen zu sammeln. Familien können Termine an allen Adventswochenenden und am Zweiten Weihnachtsfeiertag besuchen. Nähere Informationen gibt es unter www.theater-erlangen.de. Im Anschluss an die Premierenvorstellung am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr lädt das Theater zu Plätzchen, Kaffee und Kakao ins Foyercafé. red