Märchenhaft

In enger Zusammenarbeit mit der befreundeten Stadtkapelle Zirndorf organisierte die Obererthaler Dorfmusik ein Benefizkonzert in der Obererthaler Kirche. Fünf Musiker und eine Erzählerin, das Projektensemble "Hänsel und Gretel" der Stadtkapelle Zirndorf, führten das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm auf. So stellte jedes einzelne Instrument des Ensembles einen anderen Charakter im Märchen dar. Mit moderner Laser- und LED-Technik wurde die Kirche St. Antonius bei jeder der 18 Szenen in ein abwechslungsreiches, eindrucks- und stimmungsvolles Licht getaucht.

Nach jedem Kapitel, das die Erzählerin mitreißend vortrug, intonierten die Musiker den Abschnitt mit dem passenden Musikstück aus der gleichnamigen Oper von Engelbert Humperdinck. Nach dem märchenhaften Konzert belohnte das Publikum die Künstler mit lang anhaltenden Standing Ovations. Der Erlös kommt dem Kindergarten Untererthal sowie der Regenbogenstation in Würzburg zugute. red