Märchenhaft schön

Es ist schon eine besondere Atmosphäre, die von der Fränkischen Weihnacht in Bad Rodach ausgeht und die auch in diesem Jahr wieder Hunderte von Besuchern anlockte. Je dunkler es wurde, desto dichter wurde das Gedränge auf dem Markt- und dem Schlossplatz. Nicht nur das Rathaus, sondern auch die Häuser rund um den Marktplatz und den Schlossplatz erstrahlten in einem besonders zarten Licht, genauso wie die rund 60 nostalgischen Hütten, Buden und Stände, in denen Weihnachtliches, zum Teil Handgefertigtes, aber auch viel Kulinarisches angeboten wurde.

Rot bemützte Personen gab es gleich mehrere zu sehen: Außer dem Nikolaus (Roland Schneider), der in Begleitung von Christkind (Nicole Bauer.) und drei Engeln drei ehrenamtlich Engel (Elena Angermüller, Lara Weiß und Alecia Angermüller) unterwegs war, hatte auch die Tanzschule Gehde einen Nikolaus dabei. Apropos: Die "Weihnachtsshow" der Tanzschule Gehde war einer der vielen Höhepunkte im Bühnenprogramm. Auf besonderes Interesse stieß vor allem das Ballettmärchen " Die zertanzten Schuhe", das von den City Dancers zusammen mit den Kindern des Tanzzentrums am Markt aufgeführt wurde. Ebenfalls toll: der Auftritt der Trommelgruppe der Musik AG der Grund- und Mittelschule Bad Rodach.

Nachwächter Karl-Heinz Engelhardt ließ es es sich auch nicht nehmen, die Besucher auf der Marktplatzbühne - natürlich in Reimen und zusammen mit seinem Kollegen Bernd Schubarth aus Eisenach - zu begrüßen.

Aktionen wie ein Bücherflohmarkt, ein Bücherstand des Rückertkreises oder auch Bastelangebote für Kinder im Jugendzentrum rundeten die Fränkische Weihnacht ab.