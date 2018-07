Märchenhaft für Zuschauer und Akteure

Der Sulzthaler Kindergarten "GerneGroß" hat unter dem Motto "Ein märchenhafter Tag..." sein diesjähriges Kindergartenfest im engsten Familienkreis ausgerichtet. Passend zur Einladung und zur Freude der Kinder und Erzieherinnen kamen viele Erwachsene ebenfalls mit märchenhafter Verkleidung und ließen sich von den Kindern ins Märchenland entführen.

Den Anfang machte "Der Froschkönig", der von den Krippenkindern in Szene gesetzt wurde. Die Kinder der Mäusegruppe stellten die beiden Märchen "Hänsel und Gretel" und "Dornröschen" der Gebrüder Grimm dar. Alle kleinen Darsteller bekamen selbstverständlich für ihre Darbietung viel Applaus.

Im Anschluss an den Auftritt der Kinder wurde das Buffet eröffnet, zu dem jede Familie etwas Leckeres beigesteuert hatte. Für jeden Geschmack war etwas dabei, denn die Auswahl war reichhaltig und lecker.



Buntes Rahmenprogramm

Mit einem bunten Rahmenprogramm einschließlich Bastelaktionen, Glitzertattoos und Schminken für die Kinder klang das schöne Kindergartenfest am Abend aus. red