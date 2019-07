Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten das Seminar "Märchenhaft durch das Jahr" von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, im Diözesanhaus an. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr, Ende am Sonntag um 13 Uhr.

"Wie außen, so innen" - jedes Fest war früher verbunden mit der Natur, alten Mythen und Märchen. So hat jede Jahreszeit ihre Qualität und ist Sinnbild für die unterschiedlichen Handlungen und Energien. Die Teilnehmer werden sich wieder mit der Natur verbinden und auf die Jahreskreisfeste besinnen, alten Märchen lauschen, deren Themen heute so aktuell sind wie einst. Die Leitung hat Margit Schreppel, Heilpraktikerin und Entspannungspädagogin. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Mittwoch, 28. August, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter Telefon 09571/9260, per E-Mail info@14hl.de oder unter www.14hl.de. red