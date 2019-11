In seinem Lesetreff liest Peter Ackermann am Dienstag, 19. November, zwei Märchen von Wilhelm Hauff (1802 bis 1827): "Die Geschichte vom kleinen Muck" und "Kalif Storch". Obwohl Wilhelm Hauff jung starb, hinterließ er ein umfangreiches literarisches Werk. Jugendstilmaler Max Reach, wiederentdeckter Jugendstilmaler und Orientkenner, kleidet diese Märchen in Bilder. Beginn ist um 14.30 Uhr. sek