Märchen in der Streuobstwiese

Die Kräuterpädagogin Christa Heinze, die Märchenerzählerin Heike Müller und die Brennerin Heidi Brehmer-Knauer entführen am Samstag, 24. August, von 15.30 bis 18.30 Uhr in die Welt der Märchen, Kräuter, Streuobstbäume und hochprozentigen "Geister". Der märchenhafte Spaziergang wird umrahmt von einem Sommerbuffet mit kleinen Leckereien der Streuobstwiese. Treffpunkt ist an der Brennerei Brehmer-Knauer in der Hauptstraße 51 in Hiltpoltstein. Anmeldung sind bis spätestens Freitag, 23. August, 12 Uhr, erforderlich bei Kräuterpädagogin Christa Heinze,Telefon 09245/578, Internet www.wiesenkraeuter.com, oder Brennerei Brehmer-Knauer, Telefon 0151/10300774, E-Mail brennerei-brehmer-knauer@t-online.de. red