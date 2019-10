Märchen aus Japan

Mit der ältesten märchenhaft-romantischen Erzählung Japans, dem "Taketori Monogatari - der Geschichte vom Bambussammler", die um 900 entstanden sein soll, beschäftigt sich am Donnerstag, 10. Oktober, um 15 Uhr in der Begegnungsstätte in der Friedrichstraße 2 der zweite Vortrag im Herbstprogramm des Literaturcafés der Ackermanngemeinde, bei dem die japanische Literaturwissenschaftlerin Yuki Bothmann zu Gast ist. Die literarische Märchensammlung handelt von der Prinzessin Kaguya vom Mond, die als winziges Findelkind von einem Bambussammler gefunden wird und zu einer im wahrsten Sinne des Wortes strahlend schönen Frau heranwächst. Nach dem Vortrag steht wie immer Kaffee und Kuchen bereit. Der Eintritt ist frei. red