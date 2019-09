Männlicher Blick auf starke Frauen

Am Mittwoch, 11. September, wirft Dekan Thomas Kretschmar im Café Clatsch einen "männlichen Blick auf die starken Frauengestalten der Bibel". Nicht nur im Alten, auch im Neuen Testament seien es Frauen gewesen, die den Glauben weitergetragen hätten, stellt der Geistliche fest und versucht, eine Antwort darauf zu geben, wie es dann zu solch starken patriarchalen Strukturen in der Kirche kommen konnte. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. red