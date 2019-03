Männerverein hat vier neue Ehrenmitglieder

Der katholische Männerverein St. Wolfgang Hausen hatte in den letzten Jahren sinkende Mitgliederzahlen. Das liegt an der Altersstruktur, oft konnte die Anzahl der Sterbefälle nicht durch Neueintritte kompensiert werden. Nicht so im vergangenen Jahr: Vorsitzender Stefan Welker konnte in der Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal einen Mitgliederzuwachs vermelden: Sechs Neueintritte standen fünf Todesfällen gegenüber.

Insgesamt sind derzeit 165 Mitglieder im Männerverein, gab der Vorsitzende bekannt. Das Problem, junge Männer für den katholischen Verein zu begeistern, sei derzeit ein großes Thema auf Landes- und Diözesanebene. Es ist geplant, eine Digitalisierungsoffensive zu starten. "Dabei wird versucht, in den sozialen Netzwerken Mitglieder zu werben", erläuterte Welker.

Nach seinem Bericht ernannte er vier neue Ehrenmitglieder. Alfons Müller, Alfred Stark und Arnold Drummer überreichte er gemeinsam mit Pfarrer Klaus Weigand die Urkunden. Der an diesem Tag verhinderte Otto Stark bekommt seine Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied nachgereicht.

Für 50-jährige Vereinstreue wurde Reinhold Heilmann ausgezeichnet. Erwin Heilmann ist seit 40 Jahren dem Männerverein treu und Wolfgang Jäger trat vor 25 Jahren ein.

Nach dem Überreichen der Anerkennungsurkunden hielt der Kassier Willibald Kupfer eine bebilderte Rückschau der letztjährigen Pilgerfahrt nach Italien. Mathias Erlwein