Maßbach 06.04.2018

Männertreff mit Vortrag über Ostgrönland

Der nächste Männertreff im Lauertal findet am Montag, 16. April, um 10 Uhr in der Pfarrscheune in Maßbach statt. Referent Dr. Helmer Vogel von der Uni Würzburg hat vor kurzem Ostgrönland besucht und b...