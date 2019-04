Männertreff in der Mühle

Spirituelle Themen stehen im Mittelpunkt des ökumenischen Männertreffs, zu dem sich die Mitglieder der Pfarrgemeinden Aschbach und Schlüsselfeld regelmäßig treffen. Aktuell interessierten sich die Männer aus dem Drei-Franken-Eck dafür, wie in einer Heilstätte für kranke Menschen "Spiritualität im Alltag" gelebt wird.

Dazu hatte sich der Männertreff die Suchthilfeeinrichtung Laufer Mühle ausgesucht, um dort mit Mitarbeitern und Patienten in den direkten Dialog zu treten. Zunächst lernten sie bei einer Führung durch das Therapiezentrum die verschiedenen Gruppen- und Gesprächsangebote, sowie die Arbeits- und Wohnbereiche kennen. In seinem Vortrag erläuterte dann Michael Thiem, Geschäftsführer der sozialen Betriebe im Aischgrund, das pädagogisch-therapeutische Konzept. Den Schwerpunkt legte er dabei auf das tiefgreifende Bedürfnis vieler Menschen auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. "Insbesondere suchtkranke Menschen haben während der langdauernden Krankheitsphase ihren Daseinssinn verloren und stellen ihre eigene Existenz in Frage" so Thiem.

Wie es gelingt, Mut und Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten zurückzugewinnen und somit seinem Leben wieder eine positive Richtung zu geben, das führten die Betroffenen in der anschließenden Diskussion mit den 20 Gästen des Männertreffs aus. Werner Lamprecht von der Kirchengemeinde Aschbach und Thomas Wächtler von der Pfarrei Schlüsselfeld bedankten sich für die Offenheit, die die Betreuten den Mitgliedern des Männertreffs entgegengebracht hatten. Altbürgermeister Georg Zipfel, der das Arbeiten und Wirken der Laufer Mühle seit vielen Jahren aktiv begleitet, sprach von einem "Ort, von dem Licht und Orientierung für das Leben ausgeht." Mit einer fränkischen Brotzeit, freilich ohne Alkohol, klang der Abend im Therapiezentrum aus. red