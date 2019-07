Männerkreis zu Besuch im Schönstatt-Zentrum

Der Männerkreis Don Bosco Forchheim besucht am Donnerstag, 11. Juli, mit Angehörigen und interessierten Pfarrangehörigen das Schönstatt-Zentrum Marienberg in Dörrnwasserlos bei Scheßlitz. Abfahrt ist in Fahrgemeinschaften um 14 Uhr am Kirchplatz Don Bosco. Nach einer Kaffeepause erfolgt eine Führung durch das Schönstatt-Zentrum. Dekan Martin Emge, Stadtpfarrer von St. Martin Forchheim, hat seine Teilnahme zugesagt. Auf der Rückfahrt ist ein Kellerbesuch in Buttenheim vorgesehen. Anmeldungen für den Besuch des Schönstatt-Zentrums sind bezüglich der Fahrgelegenheiten erforderlich. Diese nimmt Eduard Nöth, Telefon 09191/1375, E-Mail noeth@elnet.de) entgegen. red