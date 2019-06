Männerkreis macht Ausflug nach Pautzfeld

Der Männerkreis der Pfarrei Don Bosco Forchheim besucht am Donnerstag, 6. Juni, den Nachbarort Pautzfeld. Bernhard Steger wird im Rahmen einer Kirchenführung die Pautzfelder Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt erläutern. Anschließend ist der Männerkreis zu Gast im renovierten Gemeindehaus. Der Vorsitzende Eduard Nöth bittet unter E-Mail an no eth@elnet.de oder Telefon 09191/13795 bezüglich der Vorbereitung im "Gmaacafé" um Mitteilung, wer teilnimmt und wer ab dem Parkplatz "Gmaasegel" in Buckenhofen den Weg zu Fuß nach Pautzfeld nehmen möchte. Die Abfahrt in Fahrgemeinschaften erfolgt um 17.30 Uhr am Kirchplatz Don Bosco. red