Der Männerkreis Don Bosco Forchheim startet sein Herbstprogramm mit einer Stadtführung am Donnerstag, 12. September. Hierzu ist Treffpunkt um 17.30 Uhr am Rathausplatz. Mitglied Günter Hörner wird die Gruppe durch die Altstadt führen. Der eineinhalbstündige Stadtrundgang endet mit einer Einkehr im "Stadtlockal". Wer an der Tour nicht teilnehmen kann, ist zu dem gemütlichen Beisammensein ab 19.30 Uhr eingeladen.