Der MGV Liederhort Ebenhausen singt am kommenden Sonntag, 29. September, bei der Verabschiedung von Pfarrer Philipp Klein. Der Gottesdienst findet um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Burkard in Oerlenbach statt. Die Sänger treffen sich um 9 Uhr im katholischen Pfarrheim in Oerlenbach zum Einsingen. sek