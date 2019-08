Männergesangverein singt auf der Seebühne

Der Männergesangverein 1856 bereitete sich in den vergangenen Wochen mit Chorleiter Marvin Steglich sowie stellvertretenden Chorleiter Reinhard Lutter auf verschiedene Auftritte intensiv vor. Auftritte beim ökumenischen Wortgottesdienst des Schwürbitzer Schützenfestes, Singen im Pflegeheim Lichtenfels und ein Kurkonzert in Bad Staffelstein auf der Seebühne wurden bereits erfolgreich absolviert. Kurz vor der Sommerpause (Wiederbeginn am 1. Oktober) findet am morgigen Samstag um 16.30 Uhr ein weiterer Auftritt beim Kurkonzert auf der Seebühne in Bad Staffelstein statt. Treffpunkt in Uniform ist am Samstag um 16 Uhr auf der Seebühne. Ha