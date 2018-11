Obereschenbach vor 21 Stunden

Männergesangverein probt einen Tag später

Die Probe des Männergesangvereins Obereschenbach entfällt am Dienstag, 27. November, aus organisatorischen Gründen. Sie wird am Mittwoch, 28. November, um 19.30 Uhr in der Alten Schule nachgeholt. sek