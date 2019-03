Männergesangverein: Keine Angst vor Frauen

Der Projektchor Chor-Act ist die stärkste Abteilung im Männergesangverein Westheim. Das wurde in der Jahreshauptversammlung des Männergesangverein Westheim 1890 im Vereinsheim bekannt. Wie Chorleiter Stefan Baron berichtete, haben sich für das laufende Projekt drei neue Sängerinnen gemeldet. "Männerstimmen fehlen uns noch. Habt keine Angst vor Frauen. Kommt zu uns", meinte Stefan Baron.

Siegfried Gottwald war für die Ehrungen zuständig. Für 25 Jahre Singen im Chor wurden Theresa Kraft, Sabrina Schmitt und Julia Suckfüll - alle aus der Chorabteilung "The Voices " - geehrt. Die Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes in Silber und die Urkunde wurden überreicht. Für 40 Jahre Singen im Chor erhielt Erika Reuter die Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes in Gold überreicht. Und für 50 Jahre Singen im Chor wurde Eugen Reuter mit der Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes und dazu noch mit der Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes, beide in Gold, ausgezeichnet.

In seinem Grußwort lobte Siegfried Gottwald, dass der MGV Westheim breit aufgestellt sei. Viele Vereine hätten sich in letzter Zeit vom fränkischen Sängerbund verabschiedet und aufgelöst. Der Männergesangverein Westheim dagegen habe vier Chorabteilungen.

Die Gruppenversammlung der Sängergruppe Bad Kissingen wird in diesem Jahr im Vereinsheim des Männergesangvereins stattfinden, kündigte Vorsitzender Wolfgang Hefner an.

Miriam Bogner, Chorleiterin des Kinderchores "Westolinos" berichtete, dass zurzeit 16 Kinder den Chor besuchen, zwölf Mädchen und vier Jungs. Im letzten Jahr seien Instrumente angeschafft worden, die in den Proben zum Einsatz kämen. Der Gesang werde dadurch "aufgepeppt" und die Kinder hätten richtig Spaß beim Singen.

Kerstin Metz berichtete, dass "The Voices" im vergangenen Jahr zehn Auftritte gehabt habe - ein Beweis für die große Nachfrage. Der nächste große Auftritt sei am 31. März in der Wandelhalle von Bad Kissingen beim Konzert "Junger Chöre". red