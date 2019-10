Schwürbitz vor 20 Stunden

Männergesangverein besucht Liederabend

Der Männergesangverein "Cäcilia" Schwürbitz tritt am heutigen Samstag beim Liederabend beim Gesangverein "Harmonie" Kösten auf. Treffpunkt in Uniform ist um 18.45 Uhr in Kösten. ha