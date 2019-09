Obereschenbach vor 19 Stunden

Männergesangverein beendet Sommerpause

Der Männergesangverein (MGV) Obereschenbach startet am Montag, 16. September, in die neue Saison. Die Chorprobe beginnt um 20 Uhr im MGV-Heim in der alten Schule. Der Chor probt unter der Leitung von ...