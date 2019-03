Männergemeinschaft Burk wählt neu

Traditionell am ersten Fastensonntag traf sich die Katholische Männergemeinschaft St. Georg Burk zu ihrer Jahreshauptversammlung, diesmal auch mit Neuwahl des Vorstands. Dabei konnte Vorsitzender Hans Weiß zahlreiche Mitglieder begrüßen. Ganz besonders begrüßte er Pfarrer Mariadas Kalluri, den CSU-Vorsitzenden und Stadtratsmitglied Holger Lehnard, den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Konrad Hübschmann und Johannes Gareus, den Vorsitzenden des Männergesangvereins Burk.

Da im vergangenen Jahr kein Mitglied verstorben ist, gedachte die Versammlung aller verstorbenen Mitglieder in stillem Gedenken und mit einem kurzen Gebet. In seinem geistlichen Wort zum Thema "Fasten" bedauerte Pfarrer Kalluri, dass sich in unserer westlichen Welt das Fasten weit von der ursprünglichen religiösen Motivation entfernt habe. Das Fasten sei Teil einer Wellness-Kultur geworden, die sich um Gesundheit, Fitness und Attraktivität des Körpers drehe. Dem religiös motivierten Fasten gehe es dagegen um eine geistliche Erfahrung, um die innere Freiheit und um das Lösen von Abhängigkeiten. Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurde eine erforderliche Änderung der Vereinssatzung einstimmig beschlossen. Eine weitere einstimmig beschlossene Satzungsänderung legt nunmehr fest, dass in der Vorstandschaft möglichst zwei Beisitzer vertreten sind.

Vorsitzender Hans Weiß blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf außerordentliche Ereignisse der gesamten vergangenen Amtsperiode 2016 bis 2018 zurück. Er schilderte ein erfolgreiches Vereinsleben und die Beiträge des Vereins zum Burker Pfarrleben. Ganz besonders hob er dabei die äußerst erfolgreich durchgeführten Festlichkeiten mit Weihbischof Herwig Gössl zum 125-jährigen Gründungsjubiläum im April 2018 hervor. Kassenwart Johannes Sponsel erläuterte die solide Finanzlage des Vereins. Nach dem Bericht der Kassenprüfer erfolgte die einstimmige Entlastung des Kassiers und der gesamten Vorstandschaft.

Im Anschluss dankte Hans Weiß dem Vorstandsteam für die gute und kooperative Zusammenarbeit. Mit einem Weinpräsent wurde Johannes Haas als langjähriger Fahnenträger verabschiedet, der diese Funktion aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben kann.

Unter Leitung des Wahlvorstehers Holger Lehnard wurden die erforderlichen Neuwahlen der Vorstandschaft für die dreijährige Amtsperiode abgehalten. Dabei bestätigte die Versammlung die bisherigen Mitglieder des Vorstands in ihren Ämtern. Neu in die Vorstandschaft rückte Konrad Hübschmann als Beisitzer. Abschließend informierte Hans Weiß über die nächsten Veranstaltungstermine. Mit dem Wunsch auf ein weiteres fruchtbares Vereinsleben leitete er über zu einem lebhaften Abend. red