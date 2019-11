Männerforum erkundet Modelleisenbahnen

Am Dienstag, 5. November, hat sich das Männerforum der evangelischen Kirchengemeinde ein richtiges Männerhobby vorgenommen, das in den Wintermonaten Hochkonjunktur hat: die Modelleisenbahn. Um die Faszination zu verstehen, ist es hilfreich, einen Blick auf die Eisenbahnhistorie und ihre umwälzenden Auswirkungen auf die industrielle Entwicklung zu werfen. Manche Kuriositäten laden dabei sogar zum Schmunzeln ein. Inzwischen stellt das Hobby Modelleisenbahn durch die Nutzung digitaler Komponenten eine richtige Herausforderung für Technik-und Bastelfreaks dar. Riesige Schauanlagen sind inzwischen Besuchermagnete für Jung und Alt. Nach kurzer Einführung in grundlegende Aspekte des Modellbaus berichtet Uli Hellmold von seinen Erfahrungen mit dem Aufbau und den Anforderungen an moderne Modellbahnanlagen. An zwei kleinen Demonstrationsstrecken darf auch jeder selbst sein Geschick als Lokführer testen. Es soll ein kurzweiliger Abend im Martin-Luther-Haus werden, der sowohl Eisenbahnfreunden als auch Technik-Interessierten viel bieten wird. Los geht es um 19.30 Uhr. red