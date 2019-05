Männerforum besichtigt Kirche

Das Männerforum der evangelischen Kirchengemeinde Herzogenaurach startet am Dienstag, 4. Juni, in sein Sommerprogramm. Wie die Männer schon vor drei Jahren beim Ausflug zu den Kirchen im Erlanger Westen erlebten, stehen auf dem Land in Dörfern ganz bemerkenswerte Kirchen. Das werden die Teilnehmer auch in der nächsten Woche sehen, wenn sie in Poppenreuth die historische Kirche St. Peter und Paul besichtigen. Um 15 Uhr wird dort eine Führung geboten. Start ist um 14.15 Uhr in Fahrgemeinschaften vom Treffpunkt am Martin-Luther-Platz. Wer bei schönem Wetter mit dem Fahrrad beziehungsweise Pedelec/E-Bike unterwegs sein will, kann um 15 Uhr bei der Kirche in Poppenreuth dazustoßen. Nach der Kirchenführung wird gemütlich eingekehrt. red