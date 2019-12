Männerchor gestaltet Gottesdienst mit

Der Männerchor der Liedertafel gestaltet am Samstag, 14. Dezember, die Vorabendmesse zum dritten Advent in der katholischen Stadtpfarrkirche mit. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr. Die Sänger treffen sich bereits um 17.45 Uhr zum Einsingen in der Stadtpfarrkirche. sek