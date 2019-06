Ein 25-Jähriger stieß mit seinem Pkw am Dienstagnachmittag auf einem örtlichen Großparkplatz mit dem geparkten Golf eines 37-Jährigen zusammen. Der 25-Jährige kollidierte beim Versuch, auszuparken mit der Seitentür des geparkten Golfs, wodurch erheblicher Blechschaden in Höhe von rund 1200 Euro entstand. Am Pkw des jungen Verursachers entstand lediglich ein kleiner Schaden in Form eines defekten Rücklichts, das zu ersetzen etwa 50 Euro kostet.