Männer stehlen Papiere der Händlerkennzeichen

Die Probefahrt, die zwei Männer, vermutlich Osteuropäer, am Samstag gegen 11.30 Uhr bei einem Autohaus in der Coburger Straße angeblich machen wollten, war offenbar nur ein Vorwand. Kurz vor der Probefahrt, nachdem die roten Kennzeichenschilder LIF-0669 am Auto angebracht worden waren, erhielt die Verkäuferin einen Anruf und begab sich kurz ins Büro. Dies nutzten die beiden Männer aus und entwendeten die gesamten Papiere der Händlerkennzeichen. Die Schilder selbst ließen sie am Auto. Um sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Papiere oder zu den Tätern und das von ihnen benutzte Fahrzeug bittet die Polizei in Lichtenfels, Telefonnummer 09571/95200. pol