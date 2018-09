Männer prahlen mit Schreckschusswaffen

Während des Besuchs einer Kneipe im Coburger Stadtgebiet prahlten am Donnerstag um 20.30 Uhr ein 38- und 57-jähriger Coburger mit ihren Schreckschusswaffen vor anderen Gästen. Sie legten diese für jeden erkennbar auf einen Tisch in der Gaststätte. Der Wirt verständigte daraufhin die Polizei. Die Polizeibeamten stellten die beiden Schreckschusswaffen samt mitgeführter Munition sicher. Die beiden Coburger hätten für das Führen der Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit einen "kleinen Waffenschein" benötigt. Diesen besaß allerdings keiner der beiden. Die Schreckschusswaffen werden sie nicht mehr zurückbekommen. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen die beiden Männer, weil sie gegen das Waffengesetz verstoßen haben. pol