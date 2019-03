Männer im Mitleids-Modus

Eigentlich müsste man ja Mitleid mit den beiden haben. Wie sie so dasitzen, Limbo in ausgebeulter Jogginghose mit Loch, ausgelatschte Schlappen an den Füßen; Festus in einer nicht weniger attraktiven roten Latzhose, Strubbelhaare, Bierfläschla in der Hand, gedankenversunken auf einem rumgedrehten leeren Bierkasten sitzend. Und sinnierend. Über die Ungerechtigkeiten im Leben, über die Untugenden ihrer Ehefrauen - und dass sie nicht mehr im Stehen pinkeln dürfen.

Da taucht Frauenschwarm Bugatti auf der Bühne auf: rausgeputzt im weißen Anzug, mit Goldkette und riesigen Klunkern an den Fingern. Die drei Freunde, die einst als Musikband "Sexy Hammers" die Tanzsäle und die Mädels in der Region aufmischten, wollen nämlich gemeinsam zum Klassentreffen gehen. 40 Jahre mittlere Reife, mal die "Alten" von früher wieder treffen.

Das Leben ist hart und ungerecht

Doch Limbo und Festus ist nach häuslichem Ärger jede Lust vergangen. Festus' Frau Eva kommt nur "auf Touren", wenn sie die Chippendales auf dem Lichtenfelser Schützenfest sieht - daheim ist ansonsten Flaute im Schlafzimmer. Limbos Frau hat entweder eine Fünf-Kilo-Frühgeburt geschafft oder ist schlichtweg fremdgegangen und hat ihm ein Kuckuckskind untergejubelt. "Die Hoch-Zeit ist vorbei mit der Hochzeit", stellen die beiden Männer betrübt fest. Bugatti, extra aus Berlin angereist, ist schockiert.

Aber das Publikum hat eben kein Mitleid: es lacht oder grinst genüsslich vor sich hin, auch wenn der eine oder andere Witz akkustisch nicht ganz bis zu den letzten Stuhlreihen durchdringt. Die Kutschenhalle in Banz ist eines der Ausweichquartiere der KIS, der Kulturinitiative Bad Staffelstein. Nicht so gemütlich wie die "Alte Darre", die gerade umgebaut wird, aber genau richtig für dieses fränkische Kultstück. "Hoffen wir, dass sie bis Ende des Jahres fertig wird", wünscht sich KIS-Vorsitzender Hermann Hacker. Seit Jahren hatte er versucht, dieses Theaterstück von Autor Helmut Haberkamm nach Bad Staffelstein zu bekommen. Jetzt hat es endlich geklappt, und die weit mehr als 100 Zuschauer fiebern an diesem Freitagabend begeistert mit.

Fränkisch - oder besser: fränggisch - erklingen immer wieder Soli auf der Gitarre und wehmütige Liedtexte von Limbo (Siggi Michl) und Berge von Selbstmitleid von Festus (Rüdiger Baumann). Bugatti (Robert Eller) gibt alles - und er schafft es tatsächlich, die beiden aus ihrem Selbstmitleid herauszuholen. Leider muss er davor zugeben, dass die Bank ihm äußerst bedrohlich im Nacken sitzt und sein Chef "a großer Depp" ist.

Spaß wie früher

Nun schlägt die Stimmung ins Ausgelassene über: die drei Freunde prosten sich zu, lachen, singen, blödeln wie früher auf der Bühne herum. Limbo spielt alte Rockklassiker - auf fränggisch natürlich. Das Publikum hat seine wahre Freude daran. Es klatscht und singt mit, wippt mit den Füßen und hat Spaß an der unerwartet zurückgekehrten Lebensfreude der drei Männer.

Sehnsucht? Freiheit? Ausbruch aus dem Alltagstrott? Nein, so weit gehen sie dann doch nicht. Aber immerhin gehen sie zum Klassentreffen. Wollten sie eigentlich ... Aber die Zuschauer klatschen die Schauspieler immer wieder zurück auf die Bühne. Allerletzte Zugabe, dann fällt nach fast zweieinhalb Stunden der Vorhang nach einer tollen Mischung aus Melodram, Komödie und Musik-Klassikern.