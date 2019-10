Als ein 22-jähriger Mitwitzer und ein 29-Jähriger aus Pressig in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kronach aufeinandertrafen, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Einer der beiden stark alkoholisierten Männer trat seinem Kontrahenten zunächst in den Unterleib, woraufhin dieser ihn würgte. Gegen die Beiden wird nun jeweils wegen Körperverletzung ermittelt.