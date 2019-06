Männer beleidigen Frau in Stadtbus

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr gerieten eine 45-jährige Bambergerin und zwei bislang unbekannte männliche Personen in der Stadtbuslinie 906, kurz vor der Haltestelle "Lange Straße", in Streit. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung beleidigten die Männer die 45-Jährige unter anderem mit Kraftausdrücken wie "Hure" und "Schlampe", um kurz darauf den Stadtbus an der Haltestelle "Lange Straße" zu verlassen und in Richtung ZOB zu flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern verlief negativ, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht, die Hinweise auf die Identität der beiden Personen geben können. Die Täter sprachen mit osteuropäischem Akzent. Betrunkener Mann fällt von Fahrrad Ein 54-jähriger Mann stürzte am Donnerstag um 23.45 Uhr ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrrad, als er den Radweg am Berliner Ring in Richtung Zollnerstraße befuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von umgerechnet 2,74 Promille fest. Im Anschluss wurde der Mann zur Behandlung seiner Schürfwunden sowie zur Entnahme einer Blutprobe ins Klinikum gebracht. VW braucht einen neuen Außenspiegel In der Gertraudenstraße (Höhe Hausnummer 10) wurde am Montag zwischen 16 und 17 Uhr der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW T4 abgefahren.Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol