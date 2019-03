Männer bei Waldarbeiten schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag haben sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Ebermannstadt zwei Unfälle bei Waldarbeiten ereignet, bei denen zwei Holzfäller mittelschwere Verletzungen davontrugen.

Ein 23-jähriger Forstarbeiter aus Oberfranken fällte gegen 10 Uhr eine Buche bei Höfles bei Gräfenberg. Beim Zu-Boden-Fallen stieß diese in eine Baumgruppe. Ein in dieser Baumgruppe stehender Baum spaltete sich auf und die Krone fiel zu Boden. Dabei wurde der junge Waldarbeiter am Oberkörper und Kopf getroffen. Trotz eines getragenen Helms und Schutzausrüstung trug der Mann schwere Verletzungen davon. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in das Klinikum Bayreuth geflogen.

64-Jähriger stürzt auf der Flucht

Bei Wartleiten bei Streitberg fällte ein 64-jähriger Mann kurz vor Mittag eine Eiche. Beim Umstürzen verdrehte sich diese und stürzte nicht in die dafür vorgesehene Richtung. Der Mann entfernte sich von dem gefällten Baum, stürzte aber auf seinem Rückzugsweg und blieb in einer Mulde liegen. Der zu Boden krachende Baum traf den Mann im Gesäß- und Rückenbereich.

Der 64-Jährige trug dabei mittelschwere Verletzungen davon. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Klinikum Forchheim abtransportiert. pol