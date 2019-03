Männer-Ballett- Gaudi-Tanz-Turnier

Der FC Poppenlauer veranstaltet am Samstag, 30. März, in der Dorfhalle in Weichtungen den "Männerabend" des FC Poppenlauer, genauer ein Männer-Ballett-Gaudi-Tanz-Turnier. Für das Turnier haben sich za...