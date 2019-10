Ein Landwirt befuhr am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, mit seinem Traktor die Hauptstraße in Wartmannsroth ortseinwärts. Während der Fahrt löste sich offensichtlich die Sicherung für die Transportstellung des Mähwerkes, das nach rechts ausscherte und gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Stromverteilerkasten prallte. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1300 Euro. pol