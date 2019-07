Ein Mähdrescher hat am Sonntag, gegen 17.45 Uhr auf der Staatsstraße 2445 im Bereich der Eltingshäuser Kreuzung in Fahrtrichtung Schweinfurt Hydrauliköl verloren. Das Öl floss durch einen geplatzten Schlauch im Motor heraus. Die Ölspur zog sich über etwa 15 Meter in die Länge. Die Straßenmeisterei musste über den Vorfall informiert werden. Diese stellte Schilder auf und säuberte den Kreuzungsbereich. pol