Der Fahrer eines Mähdreschers fuhr am Dienstag, gegen 0.45 Uhr von Trimberg in Richtung der Bundesstraße 287 und anschließend über einen Feldweg nach Elfershausen. Dabei hinterließ er in Trimberg eine Öllache bzw. eine Ölspur entlang der Strecke. Grund für die Verschmutzung war eine Beschädigung an der Ölwanne an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Nachdem der Fahrer den Schaden feststellte, hat er die Ölspur selbständig abgebunden. pol