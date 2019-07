Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr eine bisher unbekannte Person mit einem grünen Mähdrescher die Johann-Georg-Herzog-Straße von Weißenbrunn kommend in Richtung Hummendorf. Wegen einer Baustelle ist die Straße dort verengt. Der Mähdrescher blieb an der Steinmauer eines Gartenzauns hängen und beschädigte diese. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10 000 Euro. Die Polizei Kronach bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Tel. 09261/5030. pol