Mädelsflohmarkt in Frohnlach

Das Basarteam der Kinderwelt St. Laurentius Ebersdorf macht einen Flohmarkt für Mädels und Frauen am Samstag, 13. April, von 10 bis 16 Uhr in der Kultur- und Sporthalle. Hier dreht sich alles um gut erhaltene Teile von Mädels und Frauen für Mädels und Frauen. Jungs und Männer sind als Begleiter willkommen. Kuchenspenden werden am Flohmarkttag ab 8.30 Uhr in der Halle entgegen genommen. red