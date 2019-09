Frauen jeden Alters können am Samstag, 28. September, ab 18.30 Uhr nach Herzenslust shoppen. Beim ersten Mädelsbasar mit Wohlfühlprogramm im Elsaer Weg 1 werden Kleidung in jeglichen Größen, Schuhe, Accessoires, Schmuck und mehr angeboten. Danach kann bei Sekt, Häppchen und Musik gequatscht werden. Eine Fußpflegerin und eine Kosmetikerin verwöhnen die Damen. Für all diejenigen, die ihren Kleiderschrank aussortieren und die schönen Teile nicht in die Kleiderspende geben möchten, werden Etiketten vergeben. Zehn Prozent des Erlöses gehen an den Kindergarten Großwalbur. Für Etiketten und weitere Informationen steht Stefanie Oppel (0151/ 70608094 oder 09564/7403061) zur Verfügung. Das Team freut sich auch über Helfer. red