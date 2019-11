"Mäddeswecken" der Renner

Viele, die am Nachmittag den Martinimarkt in Weismain besuchen wollten, hatte eine größere Strecke zu Fuß zurückzulegen. Wegen des großen Andrangs mussten die Autos bis hinter der Tankstelle geparkt werden.

Der Markt hat sich zu einem Ereignis entwickelt. Egal aus welcher Richtung man kommt, sofort hat man einen verführerischen Duft in der Nase. Popcorn, Gewürze, gebratene Mandeln, Glühwein, Kaffee und nicht zuletzt frisch gebratene Bratwürste machen dem Genießer Lust auf Verzehr.

Bereits früh ab 6 Uhr ging es los. "Jeder der Fieranten will einen guten Platz im Zentrum haben", weiß Matthias Eck aus Schwarzenbach am Wald, der sich einen Platz neben der mächtigen St.-Martins-Kirche ergattert hat. Er freut sich auch über einen guten Verkauf seiner Strickwaren wie Strümpfe, Schals, Handschuhe und Mützen. Knapp 100 Fieranten sind da, ihre Stände ziehen sich vom Marktplatz bis zur Häfnergasse. Selbst der Kastenhof scheint aus allen Nähten zu platzen. Was den Markt auch attraktiv macht ist sicherlich, dass es auch mal wieder was Neues gibt. So hat die Metzgerei Günter Pfändner aus Wonsees, deren Wurstwaren auf dem Marktplatz von Christl Dauer verkauft werden, einen Leberkäs' mit dem Namen "Unser Weismainer" kreiert. Das besondere daran, er enthält zehn Prozent Bieranteil.

Die Verkäufer der Firma Sesselmann aus Presseck scheinen schon früh abschätzen zu können, was der Tag bringen wird. Kein Wunder, sind die Erwerber von Nadelzweigen, Mistelzweigen, Adventskränzen und Gestecken zu über 80 Prozent Stammkunden die alljährlich wiederkommen. Rund 2000 "Mäddeswecken" gehen bei "Schäfers Backhäusla" über den Tisch, meint ein zufriedener Jochen Schäfer.