Polizeibeamte haben am Mittwochabend eine 16-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen, nachdem sie das Mädchen beim Rauchen erwischt hatten. Bei der Kontrolle zeigte sich die junge Damen den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber äußerst respektlos. Sie wirkte volltrunken, so dass sie in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Das Mädchen wurde nach einem Erziehungsgespräch an seine Mutter übergeben. pol