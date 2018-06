"Mädchen wie die Zeit vergeht"

red



50 Jahre ist es her, als die Mädchen die Schulbank bei den Englischen Fräulein in Bad Kissingen gedrückt und die mittlere Reife abgeschlossen haben, jetzt wurde ein Klassentreffen in der Gaststätte Klaushof organisiert. Das letzte Mal trafen sich die ehemaligen Klassenkameradinnen vor zehn Jahren in Bad Kissingen. Viele schöne und lustige Erinnerungen über die Lehrkräfte und Mitschülerinnen tauschten die 19 ehemaligen Schülerinnen bis in die späten Abendstunden aus. Das nächste Treffen soll nicht erst wieder in zehn Jahren stattfinden, waren sich die Teilnehmerinnen einig.