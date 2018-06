Mädchen und Buben hatten für die Senioren in Zeil Lieder eingeübt

Dank an ältere Generation



Veranstaltet vom katholischen Seniorenforum im ehemaligen Dekanatsbereich Ebern, fand am Freitagnachmittag in der Mehrzweckhalle in Zeil der große Seniorentag statt. Dekanatsvorsitzender Bruno Deublein freute sich über den großen Zuspruch, fanden doch 250 Senioren den Weg nach Zeil.Den Wortgottesdienst zum Jahresthema "Hoffnungsworte - Hoffnungswege - Hoffnungstaten" hielt Diakon Joachim Stapf aus Eltmann. Unterstützt wurde der Dekanatsaltenseelsorger dabei von Pastoralreferentin Barbara Heinrich , dem Seniorenkreis Zeil und der Dekanatsvorstandschaft. Franz Rödelmaier aus Neubrunn umrahmte den Gottesdienst musikalisch.Den Altersdurchschnitt der Gäste senkten die Kinder des Caritas-Kindergartens Zeil erheblich, wie Joachim Stapf augenzwinkernd bemerkte. Die Mädchen und Buben gestalteten die Feier mit und sangen Lieder wie zum Beispiel "Einfach Spitze, dass ihr da seid" oder "Gottes Liebe ist so wunderbar"."Immer wenn ich im Kreise von Senioren bin, erfüllt es mich mit tiefer Dankbarkeit, denn diese Generation ist dafür verantwortlich, dass es uns heute gut geht", sagte der Zeiler Bürgermeister Thomas Stadelmann in seinem Grußwort und meinte damit die Aufbauleistung nach dem Krieg. Außerdem dankte das Stadtoberhaupt allen, die im Ehrenamt aktiv sind und damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten.Volker Winkelmann, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, stellte die Zeiler Floriansjünger und ihr Aufgabengebiet vor. Gleichzeitig freute sich Winkelmann, dass an diesem Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Zeil ihr 150-jähriges Bestehen feiern kann und die Jugendfeuerwehr auch schon 30 Jahre besteht. Aus diesem Grund wurde der Dekanatsseniorentag auch in das Festwochenende eingebunden. Die Helfer der Feuerwehr übernahmen die Bewirtung in der Halle am Tuchanger.Im weiteren Verlauf kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Bei Kaffee und Kuchen sowie mit heiteren Beiträgen und Gesang sowie einer Aufführung des Seniorentanzkreises Sand genossen die Gäste einen kurzweiligen Nachmittag in der Stadt Zeil.