Mädchen mischt die Jungs auf

Die Tischtennis-Jungen des FC Adler Weidhausen unterstrichen erneut mit einem 8:0-Kantersieg, diesmal in Oberviechtach, ihre Spitzenposition in der nordostbayerischen Verbandsliga. Der TSV Unterlauter dagegen zog in einem Keller- und Oberfrankenduell beim TTC Mainleus den Kürzeren und ist nun Schlusslicht.

Bei den Mädchen trennten sich in der nordbayerischen Verbandsoberliga der TSV Unterlauter und TSV Bad Rodach mit einem Unentschieden. Gegen die "Zweite" von Unterlauter behielten die Rodacherinnen knapp die Oberhand.

Jungen, Verbandsliga Nordost

KF Oberviechtach - FC Adler Weidhausen 0:8

Bereits zum dritten Mal erteilten die Adler-Jungs in dieser Saison die Höchststrafe. In der Oberpfalz stand nur ein Doppel auf der Kippe. Doch nach 1:2-Satzrückstand drehten David Fischer und Tom Hoger den Spieß mit einem 11:7 und 11:4 noch um. Das Satzverhältnis von 24:4 verdeutlicht die Überlegenheit der Gäste. Sätze: 4:24.

Ergebnisse: Ostermayer/Schwager - D. Fischer/Hoger 2:3, Malig/Seifert - J. Fischer/M. Fischer 0:3, Ostermayer - D. Fischer 0:3, Schwager - J. Fischer 0:3, Malig - M. Fischer 0:3, Seifert - Hoger 1:3, Ostermayer - J. Fischer 1:3, Schwager - D. Fischer 0:3.

TTC Mainleus - TSV Unterlauter 8:4

Mainleus profitierte von einer 3:0-Führung. In den folgenden sieben Einzeln verzeichneten die Gäste mit vier Siegen ein leichtes Plus. Doch nach diesem zwischenzeitlichen 6:4 machte der TTC alles klar. Sätze: 21:17.

Ergebnisse: Reuschel/Schönfeld - Kastler/Sorkilic 3:1, Nussgräber/Schmitt - Ziegler/Müller 3:2, Reuschel - Kastler 3:0, Schönfeld - Ziegler 1:3, Nussgräber - Sorkilic 3:0, Schmitt - Müller 0:3, Reuschel - Ziegler 3:0, Schönfeld - Kastler 2:3, Nussgräber - Müller 3:0, Schmitt - Sorkilic 0:3, Nussgräber - Ziegler 3:2, Reuschel - Müller 3:0.

Jungen, Bezirksoberliga

FC Adler Weidhausen II - TTG Neustadt-Wildenheid 8:4

Mit diesem Sieg überrundete der FC die TTG und schaffte den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Mit einer 4:1-Führung, dem der 7:3-Vorsprung folgte, hatte Weidhausen die Gewinnerstraße bestritten.

Ergebnisse: Leffer/Stöhlein - Meyer/Weigelt 2:3, Schaller/Vollrath - Fischer/Weschenfelder 3:0, Schaller - Fischer 3:0, Leffer - Meyer 3:0, Vollrath - Weschenfelder 3:0, Stöhlein - Weigelt 0:3, Schaller - Meyer 0:3, Leffer - Fischer 3:0, Vollrath - Weigelt 3:0, Stöhlein - Weschenfelder 3:0, Vollrath - Meyer 2:3, Schaller - Weigelt 3:2.

Jungen, Bezirksliga

FC Adler Weidhausen III - TTC Rödental II 6:8

Mit einem schwer erkämpften Auswärtserfolg nach 2:3-Rückstand setzte Spitzenreiter Rödental seine Siegesserie fort.

Ergebnisse: Barnickel/Platsch - Horack/ Steckmann 1:3, Fleischmann/Weiß - Merkel/Treuter 3:0, Fleischmann - Steckmann 3:0, Weiß - Horack 1:3, Barnickel - Treuter 3:2, Platsch - Merkel 0:3, Fleischmann - Horack 1:3, Weiß - Steckmann 1:3, Barnickel - Merkel 3:1, Platsch - Treuter 0:3, Barnickel - Horack 0:3, Fleischmann - Merkel 3:0, Weiß - Treueter 3:0, Platsch - Steckmann 0:3.

TSV Untersiemau - TTC Wohlbach 2:8

Da Untersiemau nur drei anstatt vier Jungen zur Verfügung hatte, bekam Wohlbach drei kampflose Zähler zugesprochen.

Ergebnisse: Thörmer/Rauscher - Kraus/ Michler 1:3, Brendel - Seyffert-Roman kampflos 0:3, Thörmer - Brendel 3:2, Rauschert - Kreus 1:3, Ehrlicher - Seyfferth-Roman 1:3, Michler kampflos 0:3, Thörmer - Kraus 0:3, Rauschert - Brendel 3:0, Ehrlicher - Michler 0:3, Seyffert-Roman kampflos 0:3.

SG Wiesenfeld/Meeder - TSV Unterlauter III 1:8

Nur den Ehrenpunkt gönnten die Gäste der SG. - Sätze: 8:26.

Ergebnisse: Klein/Bittorf - Schubert/Moll 0:3, Grehl/Schreiner - Schreiner/Schunke 2:3, Grehl - Moll 1:3, Bischoff - Schubert 0:3, Schreiner - Schunke 3:2, Nikisch - Schreiner 1:3, Grehl - Schubert 1:3, Bischoff - Moll 0:3, Schreiner - Schreiner 0:3.

Mädchen, Verbandsoberliga

TSV Unterlauter I - TSV Bad Rodach 7:7

Kein Team konnte sich einen entscheidenden Vorsprung verschaffen, so dass am Ende ein Unentschieden zu Buche stand. Alle Zähler für Bad Rodach gingen auf das Konto der Schwestern Svenja und Sophie Schirm.

Ergebnisse: Meyer/Görs - Schirm/Schirm 0:3, Lüer/Reiter - Orru/Mozga 3:1, Lüer - So. Schirm 1:3, Meyer - Sv. Schirm 1:3, Görs - Mozga 3:0, Reiter - Orru 3:2, Lüer - Sv. Schirm 1:3, Meyer - So. Schirm 2:3, Görs - Orru 3:1, Reier - Mozga 3:1, Görs - Sv. Schirm 0:3, Lüer - Orru 3:0, Meyer - Mozga 3:0, Reiter - So. Schirm 0:3.

TSV Unterlauter II - TSV Bad Rodach 6:8

Zwei Stunden nach dem 7:7 gegen die Erste von Unterlauter kamen Gäste zu einem knappen Sieg gegen die zweite gastgebende Mannschaft. - Sätze: 19:29.

Ergebnisse: Gebhard/Behnsch - Schirm/ Schirm 0:3, Hoyer/Reiter - Orru/Mozga 3:2,

Hoyer - So. Schirm 0:3, Reiter - Sv. Schirm 0:3, Gebhard - Mozga 3:0, Behnsch - Orru 3:1, Hoyer - Sv. Schirm 0:3, Reiter - So. Schirm 0:3, Gebhard - Orru 3:0, Behnsch - Morga 0:3, Gebhard - Sv. Schirm 1:3, Hoyer - Orru 3:1, Reiter - Mozga 3:1, Behnsch - So. Schirm 0:3.

Mädchen, Bezirksoberliga

TTC Thann - TTC Neuses am Brand 1:9

Als es bereits 9:0 für Neuses stand gelang Thann der Ehrenpunkt. - Sätze: 7:27.

Ergebnisse: Eichhorn/Eichhorn - Pechthold/Bauersachs 0:3, Zschach - Rauh 0:3, E. Eichhorn - Pechthold 0:3, N. Eichhorn - Hempfling 0:3, E. Eichhorn - Bauersachs 1.3, N. Eichhorn - Pechthold 1:3, Zschach - Bauersachs 1:3, E. Eichhorn - Hempfling 0:3, Zschach - Pechthold 1:3, N. Eichhorn - Rauh 3:0.