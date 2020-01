Mädchen läuft gegen fahrendes Auto

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ist in Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein 13-jähriges Mädchen an der Bushaltestelle in der Kurt-Schumacher-Straße aus einer Personengruppe heraus plötzlich über die Straße gelaufen. Laut Zeugen blieb es an der Mittellinie kurz stehen, blickte nach links und rannte weiter. Eine Autofahrerin, welche in Richtung Eckenhaid fuhr, bremste und hupte noch, konnte aber nicht vermeiden, dass das Mädchen in die hintere Türe der Fahrerseite lief. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung kam es mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.Es wurde ins Krankenhaus gebracht. pol