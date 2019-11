Mädchen genießen im Jugendcamp Zeit für sich

Für drei Tage nur unter Mädchen und das in einem Jugendcamp, das weit weg von alltäglichem Stress und Lärm mitten in der Natur in Vestenbergsgreuth liegt.

Die 15 Teilnehmerinnen und die sechs Betreuerinnen des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt haben sich bei der Freizeit "Girls Time" dieses Jahr einem Programm gewidmet, das bunt gestaltet war: Neben technischen Hilfsmitteln wie Nähmaschinen, Aufnahmegerät und Küchenmaschine wurde der eigene Körper samt einfallsreicher Kreativität genutzt. Mit den drei Begriffen Workshops, Entspannung und Kochen lassen sich die drei Tage "Girls Time" umreißen. Nachhaltigkeit stand im Vordergrund, es wurde zum einen sorgsam mit der Natur umgegangen und zum anderen wurde die Natur bewusst genutzt.

Getreu dem Motto "Do it yourself" haben die Mädchen unter Anleitung der Betreuer alles selbst gemacht. In einem Upcycling-Workshop wurden aus alten Stoffresten bzw. alten T-Shirts Abschminkpads genäht und stylische Einkaufstaschen geknotet. In einem plastikfreien Kosmetik-Workshop haben die Mädchen ihr eigenes Deo und ihre eigenen Badekugeln mit natürlichen Produkten hergestellt und mit herrlich duftenden ätherischen Ölen verfeinert. Der Radio-Workshop nahm das umfangreiche und sensible Thema "Body Image" als Ausgangspunkt zur Herstellung eines selbstproduzierten Radiobeitrags. Fragen zur Selbstwahrnehmung, Körper(un)zufriedenheit und zur Beeinflussung durch Social Media standen dabei im Zentrum der Überlegungen. Neben all der Anstrengung kam das Relaxen nicht zu kurz. Das Abendprogramm gestaltete sich vielseitig mit Yoga-Einheiten, Massagekreisen, Fußbädern, Handpeelings und Bauchtanz. Gemeinsame Traumreisen bei Kerzenschein bildeten einen geschmeidigen Übergang vom Wellnessprogramm zur nächtlichen Schlummerzeit. Zwischendrin sorgte selbst gekochtes, regionales und saisonales Essen für das leibliche Wohl der Mädchen und der Betreuerinnen. Sophia Bünzow