Mädchen beim Diebstahl erwischt

Der Marktleiter eines Lebensmittelgeschäfts hat am Freitagnachmittag eine 11-jährige Ladendiebin auf frischer Tat ertappt. Laut Polizeibericht hielt er sie bis zum Eintreffen der Beamten fest. Nach Sichtung der Videoaufnahmen konnte festgestellt werden, dass das Mädchen bereits an drei anderen Tagen innerhalb der vergangenen zwei Wochen im selben Geschäft Lebensmittel in einem bisher unbekannten Gesamtwert entwendet hatte. Die Mutter des Mädchens wurde verständigt und war überrascht. Die Polizei belehrte beide aufgrund des Fehlverhaltens. Das Jugendamt wird über den Vorfall informiert. pol