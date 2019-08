Lichtenfels vor 16 Stunden

Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag um 9.25 Uhr an der Kreuzung Coburger Straße/Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer wollte von Kösten kommend nach rechts in die Coburger Straß...