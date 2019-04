Mädchen begeistern sich für IT-Berufe

Proleit, ein Herzogenauracher Unternehmen für industrielle Automatisierung und Prozessleittechnik hat auch in diesem Jahr am Girls' Day teilgenommen. Dabei hatten technikinteressierte Mädchen wie bereits viele Jahre zuvor die Chance, einen Tag lang in die IT-Berufe bei Proleit hineinzuschnuppern und zu zeigen, dass Technik sehr gut zu Mädchen passt. Neben der Ausbildung zur Fachinformatikerin konnten die Schülerinnen auch das duale Studium zum Bachelor of Science Informatik oder Bachelor of Engineering Elektro- und Informationstechnik kennenlernen.

Ein Firmenrundgang gab einen ersten Eindruck in den Arbeitsalltag beim international agierenden Software-Hersteller aus Herzogenaurach. Um die Automatisierungssoftware von Proleit zu veranschaulichen, präsentierten Auszubildende anschließend ihre Projekte rund um das Thema Industrie 4.0. Darunter etwas ganz Besonderes: ein selbst entwickelter, voll automatisierter Cocktailmixer. Acht Zutaten lassen sich mit der Maschine individuell kombinieren - sogar ein Eiswürfelspender ist integriert. Andrea Schmitt